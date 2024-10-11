В Китае заверили, что готовы "взаимовыгодно" сотрудничать с Украиной
Китай назвал Украину дружественной страной. Пекин уверяет о готовности "взаимовыгодно" сотрудничать с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая.
8 октября помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь встретился с послом Украины в КНР Павлом Рябикиным.
"Лю Бинь отметил, что Китай и Украина традиционно дружественные страны. Китай готов сотрудничать с Украиной для поддержки взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и способствовать постоянному развитию китайско-украинских отношений", - говорится в сообщении.
Рябикин в свою очередь отметил, что Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем. Киев заверил, что готов активно содействовать сотрудничеству во всех областях между двумя странами.
Как добавили в МИД Китая, стороны также обменялись мнениями о политическом решении "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины).
Отношение Китая к войне в Украине
Китай с начала полномасштабного вторжения России в Украину заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне. Официально Пекин не поддерживает российскую вооруженную агрессию и не оказывает военную помощь. Но китайские компании активно сотрудничают с Россией и поставляют товары двойного значения.
Китай продвигает свой так называемый "мирный план" по Украине. Но в Украине мирные инициативы Китая раскритиковали.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что альтернативные планы мира для Украины - это только политические заявления. Он также называл их деструктивными.
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