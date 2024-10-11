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В Китае заверили, что готовы "взаимовыгодно" сотрудничать с Украиной

Пекин, Пятница 11 октября 2024 09:38
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В Китае заверили, что готовы "взаимовыгодно" сотрудничать с Украиной Фото: Павел Рябикин и Лю Бинь (mfa.gov.cn)
Автор: Наталья Юрченко

Китай назвал Украину дружественной страной. Пекин уверяет о готовности "взаимовыгодно" сотрудничать с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая.

8 октября помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь встретился с послом Украины в КНР Павлом Рябикиным.

"Лю Бинь отметил, что Китай и Украина традиционно дружественные страны. Китай готов сотрудничать с Украиной для поддержки взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и способствовать постоянному развитию китайско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

Рябикин в свою очередь отметил, что Украина придает большое значение развитию отношений с Китаем. Киев заверил, что готов активно содействовать сотрудничеству во всех областях между двумя странами.

Как добавили в МИД Китая, стороны также обменялись мнениями о политическом решении "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины).

Отношение Китая к войне в Украине

Китай с начала полномасштабного вторжения России в Украину заявляет о своей якобы нейтральной позиции по войне. Официально Пекин не поддерживает российскую вооруженную агрессию и не оказывает военную помощь. Но китайские компании активно сотрудничают с Россией и поставляют товары двойного значения.

Китай продвигает свой так называемый "мирный план" по Украине. Но в Украине мирные инициативы Китая раскритиковали.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что альтернативные планы мира для Украины - это только политические заявления. Он также называл их деструктивными.

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