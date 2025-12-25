ua en ru
У Китаї заборонять "непристойне" листування навіть між парами: чого чекати порушникам

Четвер 25 грудня 2025 00:20
У Китаї заборонять "непристойне" листування навіть між парами: чого чекати порушникам Фото: влада контролюватиме навіть приватне листування в Китаї (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Китай оголосив про нові правила інтернет-цензури, які забороняють обмін "непристойним" контентом у приватних онлайн-повідомленнях. Закон почне діяти з 1 січня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Нові норми можуть поширюватися навіть на добровільний обмін сексуальними зображеннями між дорослими. За новими правилами, заборона стосуватиметься таких платформ, як WeChat, і буде особливо суворою у випадках із неповнолітніми.

Влада Китаю заявляє, що зміни покликані "закрити регуляторні прогалини" та забезпечити "чисте онлайн-середовище" без порнографії.

Як каратимуть порушників

Покарання за поширення непристойного контенту включатиме адміністративний арешт від десяти до 15 діб і штрафи до приблизно 700 доларів. Раніше за подібні порушення покарання були менш суворими.

Експерти зазначають, що хоча частина положень має на меті захист неповнолітніх, широке тлумачення термінів створює ризики для приватності користувачів. Побоювання зростають, оскільки державні структури отримують доступ до особистих повідомлень.

Що передувало

Оголошення нових правил відбулося після резонансного інциденту цього літа, коли в Telegram-групі MaskPark було виявлено та поширено численні інтимні фото жінок без їхньої згоди, що викликало широкий суспільний резонанс у Китаї.

Нова політика є частиною більш жорсткого підходу Пекіна до контролю інтернет-контенту і доповнює вже існуючі суворі обмеження у цифровому просторі КНР.

Заборони в Східній Азії

Раніше повідомлялось, що серед заборон для молоді в Японії - обійми та поцілунки в публічних місцях. Це не карається законом, однак вважається непристойним та недоречним.

Також японці не запрошують додому "просто так", оскільки для них дім - це місце особистого простору.

Загалом, в Японії виявляти публічно емоції не є прийнятним. Люди там звичкли жити з такими нормами і для них це вже цілком природньо.

