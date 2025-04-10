Що заборонено робити молоді в Японії: 12 неочікуваних табу
У японському суспільстві - жорстка система норм і правил. Молодь, навіть у мегаполісах, досі дотримується традицій, які нам здаються дивними. Деякі звички, прийнятні в Європі чи США, тут - під суворою забороною.
Що категорично заборонено робити молодим людям в Японії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Молодь у Японії живе у світі суворих норм, де традиція переважає над імпульсом, а стриманість - над самовираженням. Те, що в Україні вважається звичною поведінкою, у Японії - табу.
Не виявляють публічно емоцій
В Японії заведено стримувати почуття на людях - радість, злість, плач. Молоді люди намагаються зберігати "маску ввічливості", навіть якщо всередині кипить буря.
Не їдять на ходу
Жувальна гумка - максимум, що можуть собі дозволити на вулиці. Прийом їжі під час руху вважається неохайним і неввічливим заняттям.
Не заходять додому у взутті
Це табу ще з дитинства. Навіть у деяких кафе є спеціальні капці. Молодь ретельно дотримується цієї норми.
Не обіймаються і не цілуються публічно
Фізична близькість на людях вважається непристойною. Обійми для японців - це щось надзвичайно особисте. Проявляти емоції на людях, будь-які - теж табу.
Не перебивають старших
Молоді японці вчаться поважати ієрархію. Навіть якщо не згодні - мовчать і кивають. До того ж японці не суперечать вчителям і наставникам. Повага до вчителя - абсолютна. Сумніви не озвучують, а намагаються "підтягтися" до рівня знань.Молодь у Японії не робить татуювання (фото: Getty Images)
Не говорять телефоном в громадському транспорті
Це одне з головних табу - дзвінки або гучна розмова в поїзді чи автобусі вважаються грубістю та невихованістю.
Не кидають сміття на вулиці
Японська молодь з дитинства привчена прибирати за собою. Урн часто немає, але це не виправдання.
Не демонструють татуювання
Татуювання мають асоціації з якудзою. Навіть маленьке тату може викликати осуд - молодь уникає цього.
Не ходять з відкритими плечима чи декольте
Навіть у спеку одяг японців має бути стриманим. Занадто відвертий стиль - табу навіть на вечірках та у клубах.
Не запрошують додому "просто так"
Дім для японців - це місце особистого простору. Тому там навіть близькі друзі бувають вкрай рідко. А з'явитися на порозі без запрошення або серйозного приводу - це табу.Японська молодь не запрошує друзів додому "просто так" (фото: Getty Images)
Ніколи не залишають чайових
У Японії це сприймається як образа - ніби натяк, що персоналу дуже мало платять і його потрібно підтримати матеріально (з жалю).
Не зізнаються у симпатії напряму
Флірт та симпатія тут - справа дуже делікатна. Багато молодих людей роками не наважуються зробити перший крок. До речі, батьків в Японії не знайомлять з "просто бойфрендом або дівчиною". Таке знайомство - це вже передвесільний етап.
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Для написання цього матеріалу було використано такі джерела: JapanToday, Nippon, Tofugu, The Japan Times.