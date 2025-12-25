ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Китае запретят "непристойную" переписку даже между парами: чего ждать нарушителям

Четверг 25 декабря 2025 00:20
UA EN RU
В Китае запретят "непристойную" переписку даже между парами: чего ждать нарушителям Фото: власть будет контролировать даже частную переписку в Китае (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Китай объявил о новых правилах интернет-цензуры, которые запрещают обмен "непристойным" контентом в частных онлайн-сообщениях. Закон начнет действовать с 1 января 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Новые нормы могут распространяться даже на добровольный обмен сексуальными изображениями между взрослыми. По новым правилам, запрет будет касаться таких платформ, как WeChat, и будет особенно строгим в случаях с несовершеннолетними.

Власти Китая заявляют, что изменения призваны "закрыть регуляторные пробелы" и обеспечить "чистую онлайн-среду" без порнографии.

Как будут наказывать нарушителей

Наказание за распространение непристойного контента будет включать административный арест от десяти до 15 суток и штрафы до примерно 700 долларов. Ранее за подобные нарушения наказания были менее строгими.

Эксперты отмечают, что хотя часть положений имеет целью защиту несовершеннолетних, широкое толкование терминов создает риски для приватности пользователей. Опасения растут, поскольку государственные структуры получают доступ к личным сообщениям.

Что предшествовало

Объявление новых правил произошло после резонансного инцидента этим летом, когда в Telegram-группе MaskPark были обнаружены и распространены многочисленные интимные фото женщин без их согласия, что вызвало широкий общественный резонанс в Китае.

Новая политика является частью более жесткого подхода Пекина к контролю интернет-контента и дополняет уже существующие строгие ограничения в цифровом пространстве КНР.

Запреты в Восточной Азии

Ранее сообщалось, что среди запретов для молодежи в Японии - объятия и поцелуи в публичных местах. Это не наказуемо законом, однако считается неприличным и неуместным.

Также японцы не приглашают домой "просто так", поскольку для них дом - это место личного пространства.

В общем, в Японии проявлять публично эмоции не является приемлемым. Люди там привыкли жить с такими нормами и для них это уже вполне естественно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Интимная жизнь
Новости
Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют
Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну