У Китаї визнали війну Росії проти України та анонсували мирний план для її припинення

Сьогодні, 18 лютого на мюнхенській конференції головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван I вперше визнав війну Росії проти України. Крім того, він анонсував мирний план, який допоможе її закінчити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Нагадаємо, лідер Китаю в річницю вторгнення Москви в Україну, виступить з "промовою про мир".
Крім того, Ван І після поїздки до Європи поїде до Росії.
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