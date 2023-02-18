У Китаї визнали війну Росії проти України та анонсували мирний план для її припинення

Сьогодні, 18 лютого на мюнхенській конференції головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван I вперше визнав війну Росії проти України. Крім того, він анонсував мирний план, який допоможе її закінчити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, лідер Китаю в річницю вторгнення Москви в Україну, виступить з "промовою про мир".

Крім того, Ван І після поїздки до Європи поїде до Росії.

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