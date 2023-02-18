В Китае признали войну России против Украины и анонсировали мирный план по ее прекращению

Сегодня, 18 февраля, на мюнхенской конференции главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван И впервые признал войну России против Украины. Кроме того, он анонсировал мирный план, который поможет его закончить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, лидер Китая в годовщину вторжения Москвы в Украину выступит с "речью о мире".
Кроме того, Ван I после поездки в Европу поедет в Россию.
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