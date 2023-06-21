У Китаї висловили протест після того, як Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором

"Ці зауваження є абсурдними і вкрай безвідповідальними", - сказала вона.

МЗС Китаю виразило протест США через слова Байдена про Сі Цзіньпіна.

"Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією", - заявила Мао Нін.

Що сказав Байден

Нагадаємо, президент США Джо Байден у Каліфорнії на заході зі збору коштів на свою передвиборчу кампанію розповів про реакцію лідера Китаю Сі Цзіньпіна на збитий китайський розвідувальний аеростат.

Під час свого виступу американський президент назвав китайського лідера диктатором.

"Причина, чому Сі Цзіньпін дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - сказав Байден.

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