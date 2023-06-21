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В Китае выразили протест после того, как Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Фото: спикер МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай выразил протест после того, как президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. В Пекине назвали слова Байдена "провокацией".

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Эти замечания абсурдны и крайне безответственны", - сказала она.

МИД Китая выразил протест США из-за слов Байдена о Си Цзиньпине.

"Это противоречит основным фактам и дипломатическим протоколам, серьезно нарушает политическое достоинство Китая и является публичной политической провокацией", - заявила Мао Нин.

Что сказал Байден

Напомним, президент США Джо Байден в Калифорнии на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию рассказал о реакции лидера Китая Си Цзиньпина на сбитый китайский разведывательный аэростат.

В ходе своего выступления американский президент назвал китайского лидера диктатором.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень возмутился, когда я сбил тот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", - сказал Байден.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайДжозеф БайденСи ЦзиньпиньМИД Украины