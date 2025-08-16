У Китаї вигадали, як зробити авіаносець із будь-якого корабля: до чого тут дрони

У Китаї інженери зробили прорив в авіаційних технологіях, який потенційно може повністю переписати баланс сил на морі. Кораблі можуть оснастити спеціальними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Як пише видання, інженери з Пекінського авіаційного університету змогли створити перший у світі реактивний безпілотник з вертикальним зльотом і посадкою. Заявляється, що безпілотник, якому не потрібна злітно-посадкова смуга, може стартувати з палуби звичайного військового корабля навіть у шторм. Новий дрон також здатен безперешкодно переходити у швидкісний крейсерський політ на великі відстані.

Розробники заявляють, що їх БПЛА перевершує американський реактивний дрон XQ-58A Valkyrie. Адже той потребує довгої злітно-посадкової смуги або авіаносця.

Таким чином китайці претендують на створення дрона, який можна запускати з будь-якого військового корабля, навіть есмінця чи фрегата.

Що відомо про нові дрони

У центрі розробки - унікальна аеродинамічна конструкція, що вирішує давню проблему авіації: поєднання можливості вертикального зльоту з ефективністю швидкісного польоту.

Дрон оснащений дворівневою системою: компактні ротори в нижній частині відповідають за підйом і посадку, тоді як мініатюрний турбореактивний двигун забезпечує крейсерську швидкість.

Під час зльоту ротори працюють за принципом вертольота, піднімаючи апарат із палуби корабля. У польоті вони зупиняються та прибираються під обтічники, що зменшує опір і підвищує ефективність.

Випробування компактного прототипу вагою 45 кг підтвердили успіх: дрон розвинув швидкість до 230 км/год.

Розробка ведеться з 2015 року на замовлення китайського флоту, аби посилити кораблі, які не мають авіаносного потенціалу.

Як пише видання, масове розгортання таких дронів дозволить Китаю вести високошвидкісну розвідку та завдавати точкових авіаударів з будь-якого корабля, навіть у відкритому морі, без залежності від берегових баз.

Однак головним недоліком дрона є його гібридна конструкція: під час горизонтального польоту вимкнена система роторів є непотрібним баластом, а у вертикальному режимі турбореактивний двигун додає зайвої ваги. Це зменшує потенційну дальність і корисне навантаження дрона, роблячи апарат більш придатним для розвідки, ніж для серйозних ударів по ворожих об’єктах.