В Китае придумали, как сделать авианосец из любого корабля: при чем здесь дроны
В Китае инженеры совершили прорыв в авиационных технологиях, который потенциально может полностью переписать баланс сил на море. Корабли могут оснастить специальными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Как пишет издание, инженеры из Пекинского авиационного университета смогли создать первый в мире реактивный беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой. Заявляется, что беспилотник, которому не нужна взлетно-посадочная полоса, может стартовать с палубы обычного военного корабля даже в шторм. Новый дрон также способен беспрепятственно переходить в скоростной крейсерский полет на большие расстояния.
Разработчики заявляют, что их БПЛА превосходит американский реактивный дрон XQ-58A Valkyrie. Ведь тот требует длинной взлетно-посадочной полосы или авианосца.
Таким образом китайцы претендуют на создание дрона, который можно запускать с любого военного корабля, даже эсминца или фрегата.
Что известно о новых дронах
В центре разработки - уникальная аэродинамическая конструкция, решающая давнюю проблему авиации: сочетание возможности вертикального взлета с эффективностью скоростного полета.
Дрон оснащен двухуровневой системой: компактные роторы в нижней части отвечают за подъем и посадку, тогда как миниатюрный турбореактивный двигатель обеспечивает крейсерскую скорость.
Во время взлета роторы работают по принципу вертолета, поднимая аппарат с палубы корабля. В полете они останавливаются и убираются под обтекатели, что уменьшает сопротивление и повышает эффективность.
Испытания компактного прототипа весом 45 кг подтвердили успех: дрон развил скорость до 230 км/ч.
Разработка ведется с 2015 года по заказу китайского флота, чтобы усилить корабли, которые не имеют авианосного потенциала.
Как пишет издание, массовое развертывание таких дронов позволит Китаю вести высокоскоростную разведку и наносить точечные авиаудары с любого корабля, даже в открытом море, без зависимости от береговых баз.
Однако главным недостатком дрона является его гибридная конструкция: во время горизонтального полета выключенная система роторов является ненужным балластом, а в вертикальном режиме турбореактивный двигатель добавляет лишнего веса. Это уменьшает потенциальную дальность и полезную нагрузку дрона, делая аппарат более пригодным для разведки, чем для серьезных ударов по вражеским объектам.
Напомним, прошлой весной стало известно, что китайские ученые разработали военный беспилотник, способный быстро разделяться на шесть отдельных частей в воздухе. Они утверждают, что это технологический прорыв, который может изменить поле боя.