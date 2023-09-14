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У Китаї відреагували на зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї відреагували на зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина. Там заявили про "дружні" відносини мід країнами.

Таку заяву зробила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Paper.

"Візит лідера КНДР до Росії - це те, що є між їхніми країнами, стосується відносин КНДР і Росії. Що стосується зв'язків між Китаєм і КНДР, то ми є дружніми сусідами. Наші двосторонні відносини помітно прогресують. Обидві сторони працюють над важливим консенсусом, досягнутим нашими вищими керівниками", - сказала вона.

Мао Нін також наголосила, що Китай та Північна Корея поглиблюють співпрацю та "прагнуть нового і більшого прогресу".

Візит Кім Чен Ина до Путіна

У середу, 13 вересня, лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав до Росії, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.

Зустріч диктаторів прийшла на Далекому Сході Росії на космодромі "Восточний". Як пишуть західні ЗМІ, лідер КНДР "засипав" росіян питаннями про будівництво та запуск балістичних ракет.

Більше того, Кім Чен Ин запросив Путіна до Північної Кореї, а глава Кремля нібито дав згоду.

Детальніше про зустрічі Путіна та Кіма можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяКНДРКитайКім Чен Ин