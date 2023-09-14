В Китае отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына

"Визит лидера КНДР в Россию - это то, что есть между их странами, касается отношений КНДР и России. Что касается связей между Китаем и КНДР, то мы дружественные соседи. Наши двусторонние отношения заметно прогрессируют. Обе стороны работают над важным консенсусом, достигнутым нашими высшими руководителями", - сказала она.

Мао Нин также подчеркнула, что Китай и Северная Корея углубляют сотрудничество и "стремятся к новому и большему прогрессу".

Визит Ким Чен Ына к Путину

В среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.

Встреча диктаторов пришла на Дальнем Востоке России на космодроме "Восточный". Как пишут западные СМИ, лидер КНДР "засыпал" россиян вопросами строительства и запуска баллистических ракет.

Более того, Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею, а глава Кремля якобы дал согласие.

Подробнее о встречах Путина и Кима можно узнать в материале РБК-Украина.

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