В Китаї відреагували на заяву СЗР про поставки військовим заводам Росії

Українській стороні нібито "добре відомо", що Китай "контролює товари подвійного призначення". Пекін виступає проти "безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, яку цитує Global Times.

Коментуючи заяву Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України про те, що китайська сторона постачає низку важливих товарів на 20 російських військових заводів, Нін заявила, що: "Китай ніколи не надавав летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролює товари подвійного призначення".

"Українській стороні це добре відомо. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - додала вона.

У тому ж числі Нін відзначила, що позиція Китаю щодо "кризи в Україні (повномасштабної війни, - ред.) є нібито "послідовною і чіткою".