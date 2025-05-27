В Китаї відреагували на заяву СЗР про поставки військовим заводам Росії
Українській стороні нібито "добре відомо", що Китай "контролює товари подвійного призначення". Пекін виступає проти "безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін, яку цитує Global Times.
Коментуючи заяву Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України про те, що китайська сторона постачає низку важливих товарів на 20 російських військових заводів, Нін заявила, що: "Китай ніколи не надавав летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролює товари подвійного призначення".
"Українській стороні це добре відомо. Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій", - додала вона.
У тому ж числі Нін відзначила, що позиція Китаю щодо "кризи в Україні (повномасштабної війни, - ред.) є нібито "послідовною і чіткою".
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Пекін офіційно заявляє про нейтральну позицію щодо повномасштабної війни, уникаючи прямих формулювань на кшталт "війна" чи "вторгнення", натомість вживаючи термін "українська криза". Китай закликає до мирних переговорів і виступає за дипломатичне вирішення конфлікту, наголошуючи на повазі до суверенітету всіх країн, але водночас - без прямого засудження дій Росії.
Попри заявлений нейтралітет, Пекін продовжує поглиблювати економічну і політичну співпрацю з Москвою. Китай уникнув запровадження санкцій, активно торгує з Росією та підтримує контакти на високому рівні.
Нещодавно голова СЗР Олег Іващенко заявив, що Китай систематично постачає Росії компоненти, які мають військове призначення.
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