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В Китае отреагировали на заявление СВР о поставках военным заводам России

Вторник 27 мая 2025 11:52
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В Китае отреагировали на заявление СВР о поставках военным заводам России Фото: Мао Нин, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинской стороне якобы "хорошо известно", что Китай "контролирует товары двойного назначения". Пекин выступает против "безосновательных обвинений и политических манипуляций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин, которую цитирует Global Times.

Комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) Украины о том, что китайская сторона поставляет ряд важных товаров на 20 российских военных заводов, Нин заявила, что: "Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной стороне конфликта и строго контролирует товары двойного назначения".

"Украинской стороне это хорошо известно. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций", - добавила она.

В том же числе Нин отметила, что позиция Китая относительно "кризиса в Украине (полномасштабной войны, - ред.) является якобы "последовательной и четкой".

Позиция Китая относительно войны в Украине

Пекин официально заявляет о нейтральной позиции относительно полномасштабной войны, избегая прямых формулировок вроде "война" или "вторжение", вместо этого употребляя термин "украинский кризис". Китай призывает к мирным переговорам и выступает за дипломатическое решение конфликта, подчеркивая уважение к суверенитету всех стран, но в то же время - без прямого осуждения действий России.

Несмотря на заявленный нейтралитет, Пекин продолжает углублять экономическое и политическое сотрудничество с Москвой. Китай избежал введения санкций, активно торгует с Россией и поддерживает контакты на высоком уровне.

Недавно глава СВР Олег Иващенко заявил, что Китай систематически поставляет России компоненты, имеющие военное назначение.

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