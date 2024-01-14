UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Китаї відреагували на вибори на Тайвані, згадавши про "неминуче возз’єднання"

Фото: у Китаї відреагували на вибори на Тайвані (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї прокоментували вибори, які пройшли на Тайвані. Пекін згадав про "неминуче возз’єднання" з островом.

Про це заявила речник китайського Управління з питань Тайваню Чень Біньхуа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю.

У Китаї вчергове заявили про сепаратизм та принцип "одного Китаю", дотримання якого нібито не змінилося.

"Принцип одного Китаю є надійним якорем миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми віримо, що міжнародне співтовариство й надалі дотримуватиметься принципу одного Китаю, розумітиме та підтримуватиме справедливу справу китайського народу, який протидіє сепаратистській діяльності незалежності Тайваню та прагне досягти національного возз’єднання", - сказала китайська чиновниця.

Вибори на Тайвані

Нагадаємо, напередодні на Тайвані пройшли президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП).

На тлі виборів спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, у Вашингтоні планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента.

Більше про те, чи призведуть вибори на Тайвані до нового конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайТайвань