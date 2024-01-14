У Китаї відреагували на вибори на Тайвані, згадавши про "неминуче возз’єднання"

У Китаї вчергове заявили про сепаратизм та принцип "одного Китаю", дотримання якого нібито не змінилося.

"Принцип одного Китаю є надійним якорем миру та стабільності в Тайванській протоці. Ми віримо, що міжнародне співтовариство й надалі дотримуватиметься принципу одного Китаю, розумітиме та підтримуватиме справедливу справу китайського народу, який протидіє сепаратистській діяльності незалежності Тайваню та прагне досягти національного возз’єднання", - сказала китайська чиновниця.

Вибори на Тайвані

Нагадаємо, напередодні на Тайвані пройшли президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП).

На тлі виборів спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, у Вашингтоні планують візит делегації конгресменів на Тайвань після інавгурації обраного президента.

Більше про те, чи призведуть вибори на Тайвані до нового конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.