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У Китаї відреагували на результати виборів у США

Фото: речниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай вперше відреагував на результати виборів президента США. Пекін сподівається на подальше мирне та взаємовигідне співіснування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує The Paper.

Речницю на брифінгу запитали про вплив результатів виборів у США на зовнішню політику Китаю. Вона наголосила, що політика Китаю щодо США є послідовною.

"Ми продовжуватимемо вибудовувати китайсько-американські відносини на основі принципів взаємної поваги, миру, співіснування та взаємовигідної співпраці", - заявила Мао Нін.

Напередодні дня виборів у США речницю Міністерства закордонних справ попросили прокоментувати обіцянку Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари. Проте представниця МЗС відмовилася коментувати заяви республіканця.

 

Вибори президента США

5 листопада у США відбулися вибори президента. За попередніми результатами, перемогу здобуває республіканець Дональд Трамп. Він вже оголосив себе новим президентом США.

Крім того, республіканці отримують більшість у Сенаті США та можуть взяти більшість у Палаті представників.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. Він висловив сподівання на політичну та економічну співпрацю України і США.

Також Трампа встигли привітати генсек НАТО, президенти Франції, Польщі, Литви, Туреччини, прем'єри Британії, Італії, Угорщини, Австрії та інші лідери.

Більше про результати голосування на виборах у США - у матеріалі РБК-Україна.

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