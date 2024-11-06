У Китаї відреагували на результати виборів у США

Речницю на брифінгу запитали про вплив результатів виборів у США на зовнішню політику Китаю. Вона наголосила, що політика Китаю щодо США є послідовною.

"Ми продовжуватимемо вибудовувати китайсько-американські відносини на основі принципів взаємної поваги, миру, співіснування та взаємовигідної співпраці", - заявила Мао Нін.

Напередодні дня виборів у США речницю Міністерства закордонних справ попросили прокоментувати обіцянку Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари. Проте представниця МЗС відмовилася коментувати заяви республіканця.