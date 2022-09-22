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У Китаї відреагували на "референдуми": всі країни заслуговують на повагу суверенітету

Фото: у Китай прокоментувавли російські "референдуми" на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай відреагував на так звані "референдуми", які Росія планує провести на окупованих територіях України. У Пекіні заявили, що всі країни заслуговують на повагу суверенітету.

Про це заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він зазначив, що позиція Китаю щодо України "послідовна та чітка".

"Ми вважаємо, що всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету і територіальної цілісності, що слід дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН, що треба серйозно ставитися до законних інтересів безпеки будь-якої країни", - сказав Веньбінь.

Представник китайського МЗС додав, що Пекін готовий з іншими країнами співпрацювати, аби "відігравати конструктивну роль у зусиллях деескалації".

Проте Веньбінь відмовився коментувати мобілізацію в Росії, яку оголосив Путін вчора.

Варто зазначити, що Китай відмовився засудити російське вторгнення в Україну, а також виступив проти антиросійських санкцій. Водночас Пекін значно збільшив об'єми закупки енергоресурсів з РФ.

Нагадаємо, що Володимир Путін та Сі Цзіньпін нещодавно провели першу зустріч з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Президенту РФ довелося відповідати на питання лідера Китаю про війну.

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