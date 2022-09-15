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Путин вынужден объясняться и отвечать на вопросы Си Цзиньпина о войне в Украине

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Москва, Четверг 15 сентября 2022 20:13
Путин вынужден объясняться и отвечать на вопросы Си Цзиньпина о войне в Украине Фото: президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент России Владимир Путин вынужден отвечать на ряд вопросов о войне в Украине и объясняться перед председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет и в ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили", - заявил Путин.

Судя по возникшим вопросам и необходимости повторно разъяснять позицию России касательно войны в Украине, точка зрения Пекина на агрессию РФ не совпадает с Москвой.

Ранее мы писали, что пидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества и обсудит войну в Украине.

Напомним, ранее советник президента США Джейк Салливан заявлял, что Китай в контексте войны в Украины находится в российском лагере.

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