В Китае отреагировали на "референдумы": все страны заслуживают уважения суверенитета

Он отметил, что позиция Китая по отношению к Украине "последовательная и четкая".

"Мы считаем, что все страны заслуживают уважения их суверенитета и территориальной целостности, что следует придерживаться целей и принципов Устава ООН, что нужно серьезно относиться к законным интересам безопасности любой страны", - сказал Вэньбинь.

Представитель китайского МИД добавил, что Пекин готов с другими странами сотрудничать, чтобы "играть конструктивную роль в усилиях деэскалации".

Однако Вэньбинь отказался комментировать мобилизацию в России, которую объявил Путин вчера.

Следует отметить, что Китай отказался осудить российское вторжение в Украину, а также выступил против антироссийских санкций. В то же время Пекин значительно увеличил объемы закупки энергоресурсов из РФ.

Напомним, Владимир Путин и Си Цзиньпин недавно провели первую встречу с начала полномасштабного вторжения в Украину. Президенту РФ пришлось отвечать на вопросы лидера Китая о войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.