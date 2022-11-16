У Китаї відреагували на падіння ракет у Польщі: треба не допустити ескалації

Представниця МЗС заявила, що всі сторони мають "зберігати спокій, виявляти стриманість та не допускати ескалації ситуації".

При цьому вона додала, що позиція Китаю щодо України залишається незмінною. Мао Нін закликала до переговорів.

"Позиція Китаю з українського питання була послідовною та ясною. Вкрай важливо вести діалоги та переговори для мирного вирішення кризи", - заявила спікер.

Нагадаємо, що вчора в Польщі поблизу кордону з Україною впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що ракети, ймовірно, були російськими.

Детальніше про те, що відбувається в Польщі і як на це реагує НАТО - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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