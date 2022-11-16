В Китае отреагировали на падение ракет в Польше: нужно не допустить эскалации

Представительница МИД заявила, что все стороны должны "сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и не допускать эскалации ситуации".

При этом она добавила, что позиция Китая в отношении Украины остается неизменной. Мао Нин призвала к переговорам.

"Позиция Китая по украинскому вопросу была последовательной и ясной. Крайне важно вести диалоги и переговоры для мирного разрешения кризиса", - заявила спикер.

Напомним, что вчера в Польше вблизи границы с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, вероятно, ракеты были российскими.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

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