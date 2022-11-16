RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Китае отреагировали на падение ракет в Польше: нужно не допустить эскалации

Фото: в Китае отреагировали на падение ракет в Польше (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай прокомментировал падение ракет на территории Польши. Пекин призывает не допустить эскалации ситуации.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представительница МИД заявила, что все стороны должны "сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и не допускать эскалации ситуации".

При этом она добавила, что позиция Китая в отношении Украины остается неизменной. Мао Нин призвала к переговорам.

"Позиция Китая по украинскому вопросу была последовательной и ясной. Крайне важно вести диалоги и переговоры для мирного разрешения кризиса", - заявила спикер.

Напомним, что вчера в Польше вблизи границы с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что, вероятно, ракеты были российскими.

Детальнее о том, что происходит в Польше и как на это реагирует НАТО - можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайПольшаракетный удар