У Китаї відреагували на напад ХАМАС на Ізраїль

"Китай глибоко стурбований нинішньою ескалацією напруженості і насильства між Палестиною та Ізраїлем. Ми закликаємо відповідні сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, щоб захистити цивільне населення і уникнути подальшого погіршення ситуації", - сказано у заяві.

В Китаї додають, що рецидив конфлікту вкотре демонструє, що затяжна стагнація мирного процесу не може продовжуватися.

На думку МЗС, фундаментальний вихід з конфлікту полягає в реалізації рішення про дві держави і створенні незалежної Держави Палестина.

Там також заявляють, що міжнародне співтовариство повинно діяти більш терміново, збільшити свій внесок у розв'язання палестинського питання, сприяти якнайшвидшому відновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізраїлем і знайти шлях до досягнення тривалого миру.

Зазначається, що Китай продовжуватиме невпинно співпрацювати з міжнародним співтовариством з цією метою.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. На початку вторгнення їм вдалося захопити низку населених пунктів. Вже надвечір ізраїльські Сили оборони повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Згідно з останніми даними, через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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