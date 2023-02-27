У Китаї відреагували на ініціативу Зеленського щодо переговорів із Сі Цзіньпіном

За її словами, позиція Китаю щодо так званої "кризи в Україні" нібито "дуже послідовна і чітка".

Сі Цзіньпіня із Зеленським.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, нещодавно під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном. Я впевнений, це буде на користь нашим державам і безпеці в світі. У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війні, питання в тому, що ми держави, зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини", - сказав Зеленський.

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