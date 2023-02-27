UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Китаї відреагували на ініціативу Зеленського щодо переговорів із Сі Цзіньпіном

Фото: представниця МЗС Китаю Мао Нін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Пекіні ухилилися від прямої відповіді на питання щодо можливості двосторонньої розмови президента Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Але заявили, що "завжди підтримують зв'язок з усіма сторонами конфлікту, включно з Україною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

За її словами, позиція Китаю щодо так званої "кризи в Україні" нібито "дуже послідовна і чітка".

Сі Цзіньпіня із Зеленським.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, нещодавно під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном. Я впевнений, це буде на користь нашим державам і безпеці в світі. У нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки у війні, питання в тому, що ми держави, зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини", - сказав Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКитайСи Цзиньпинь