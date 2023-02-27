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В Китае отреагировали на инициативу Зеленского по переговорам с Си Цзиньпином

Фото: представитель МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Пекине уклонились от прямого ответа на вопрос о возможности двустороннего разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином. Но заявили, что "всегда поддерживают связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

По ее словам, позиция Китая касательно так называемого "кризиса в Украине" якобы "очень последовательная и четкая".

Что сказал Зеленский

Напомним, недавно во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Я планирую встретиться с Си Цзиньпином. Я уверен, это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы государства, заинтересованные в том, чтобы сохранить экономические отношения", - сказал Зеленский.

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Владимир ЗеленскийКитайСи Цзиньпинь