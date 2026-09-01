У Китаї відповіли, чи давали гарантії щодо ядерного стримування РФ

Пекін відповів на заяву Стубба

Представник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що позиція Пекіна щодо українського конфлікту та ядерного питання є чіткою та послідовною.

При цьому китайське відомство не підтвердило слова Стубба, що Пекін нібито готовий не допустити застосування Росією ядерної зброї проти України.

Таким чином, заява фінського президента про позицію китайської сторони не отримала підтвердження з боку МЗС КНР. У Пекіні наголосили на незмінності власного підходу до цих питань.

Що раніше казав Стубб

Президент Фінляндії Олександр Стубб раніше заявив, що Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю проти України. За його словами, під час розмови з високопоставленим китайським чиновником він порушив тему можливого застосування ядерної зброї.

"Цього літа мене відвідував міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він сказав: "Ми ніколи не дозволимо, щоб це сталося". І я вважаю, що це досить ефективний фактор стримування", - зазначив Стубб.

Фінський президент також говорив, що можливості Росії для подальшої ескалації війни обмежені. На його думку, одним із варіантів посилення війни для Москви залишається мобілізація, яка може мати внутрішньополітичні наслідки для Росії.

"Поки що можливості Росії для ескалації досить обмежені. Єдине, чим Росія ще може посилити ескалацію, - це мобілізація. І мобілізація, на мою думку, мала б внутрішньополітичні наслідки для Росії", - заявив політик.