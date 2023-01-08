У Китаї вантажівка протаранила похоронну процесію: загинули 19 осіб

Масштабна дорожньо-транспортна аварія трапилась поблизу міста Наньчан у провінції Цзянсі, Китай. Там вантажівка протаранила похоронну процесію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Аварія трапилась вранці у неділю, 8 січня. Попередньо, в результаті ДТП загинули щонайменше 19 осіб, ще 20 були госпіталізовані. За даними місцевої поліції, під час аварії в регіоні спостерігався сильний туман.

Відомо, що вантажівка врізалась в похоронну процесію, котра за традицією встановила похоронний намет на узбіччі дороги.