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У Китаї вантажівка протаранила похоронну процесію: загинули 19 осіб

Фото: у Китаї вантажівка протаранила похоронну процесію (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабна дорожньо-транспортна аварія трапилась поблизу міста Наньчан у провінції Цзянсі, Китай. Там вантажівка протаранила похоронну процесію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Аварія трапилась вранці у неділю, 8 січня. Попередньо, в результаті ДТП загинули щонайменше 19 осіб, ще 20 були госпіталізовані. За даними місцевої поліції, під час аварії в регіоні спостерігався сильний туман.

Відомо, що вантажівка врізалась в похоронну процесію, котра за традицією встановила похоронний намет на узбіччі дороги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Сенегалі сталась жорстока аварія. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 38 людей, ще майже сотня отримали поранення.

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