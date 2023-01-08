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В Китае грузовик протаранил похоронную процессию: погибли 19 человек

Фото: в Китае грузовик протаранил похоронную процессию (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Масштабная дорожно-транспортная авария произошла вблизи города Наньчан в провинции Цзянси, Китай. Там грузовик протаранил похоронную процессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Авария произошла утром в воскресенье, 8 января. Предварительно в результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек, еще 20 были госпитализированы. По данным местной полиции, в аварии в регионе наблюдался сильный туман.

Известно, что грузовик врезался в похоронную процессию, которая по традиции установила погребальную палатку на обочине дороги.

Напомним, РБК-Украина писала, что в Сенегале произошла жестокая авария . В результате ДТП погибли по меньшей мере 38 человек, еще почти сотня получили ранения.

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