В Китае грузовик протаранил похоронную процессию: погибли 19 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Авария произошла утром в воскресенье, 8 января. Предварительно в результате ДТП погибли по меньшей мере 19 человек, еще 20 были госпитализированы. По данным местной полиции, в аварии в регионе наблюдался сильный туман.

Известно, что грузовик врезался в похоронную процессию, которая по традиции установила погребальную палатку на обочине дороги.