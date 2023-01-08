ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Китаї вантажівка протаранила похоронну процесію: загинули 19 осіб

Новость на русском →
Китай, Неділя 08 січня 2023 19:24
У Китаї вантажівка протаранила похоронну процесію: загинули 19 осіб Фото: у Китаї вантажівка протаранила похоронну процесію (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабна дорожньо-транспортна аварія трапилась поблизу міста Наньчан у провінції Цзянсі, Китай. Там вантажівка протаранила похоронну процесію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Аварія трапилась вранці у неділю, 8 січня. Попередньо, в результаті ДТП загинули щонайменше 19 осіб, ще 20 були госпіталізовані. За даними місцевої поліції, під час аварії в регіоні спостерігався сильний туман.

Відомо, що вантажівка врізалась в похоронну процесію, котра за традицією встановила похоронний намет на узбіччі дороги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Сенегалі сталась жорстока аварія. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 38 людей, ще майже сотня отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Китай Авария
NEWS
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет