У Китаї створюють робота, який зможе народжувати дітей: подробиці революційної технології

Вчені з Китаю анонсували революційну розробку, яка може змінити уявлення про репродуктивні технології. Дослідники працюють над створенням першого у світі робота-гуманоїда, здатного успішно виношувати дитину від зачаття до пологів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання CHOSUNBIZ .

Що відомо про робота, який зможе виношувати дітей

На Всесвітній конференції роботів у Пекіні, засновник Kaiwa Technology, професор Наньянського технологічного університету в Сінгапурі Чжан Цифен представив сміливу концепцію: створення робота-гуманоїда з вбудованою в черевну порожнину штучною маткою. Робот нібито зможе виношувати плід від зачаття до пологів. Ця інновація має на меті здійснити революцію в лікуванні безпліддя та репродуктивній медицині.

Основна інновація полягає в технології штучної матки, де плід розвивається в штучній амніотичній рідині та отримує поживні речовини через спеціальний шланг. Цей процес імітує природну вагітність.

За словами доктора Чжана, матка повністю інтегрована в тіло робота і здатна контролювати кожен етап - від запліднення та імплантації до повноцінної вагітності.

За словами розробників, прототип буде готовий вже протягом року, а його очікувана вартість становитиме близько 13 900 доларів.

"Завдяки доступній ціні він може стати більш вигідною альтернативою традиційному сурогатному материнству", - говорять у Kaiwa Technology.

Розробники вважають, що такий робот-сурогат стане альтернативою для тих, хто не може або не хоче проходити через тяготи вагітності. За словами Чжана, це також допоможе вирішити проблему зниження народжуваності в країні, а також задовольнить запит тих, хто хоче мати дітей, але не бажає вступати в шлюб.



Етичні та наукові виклики

Доктор Чжан говорить, що вже веде переговори з владою щодо розробки законодавства, яке б регулювало цей процес.

Однак науковці ставляться до ідеї скептично, зазначаючи, що сучасні штучні матки можуть підтримувати життя лише недоношених плодів. Технологія для повноцінної вагітності від запліднення до пологів ще не існує. Відсутність материнських гормонів та інших біологічних процесів, які є ключовими для розвитку дитини, поки що неможливо відтворити.

Разом з тим анонс такої розробки викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах не лише Китаю, а й усього світу.

Коментатори висловлювали занепокоєння, що дитина, народжена без зв'язку з матір'ю, буде "жорстокою", і що розробка "повністю порушує людську етику". Також виникали питання про походження яйцеклітин.

Однак інші юзери впевнені, що "жінкам більше не доведеться страждати", і що ця технологія "розвантажить жінок". Інші висловлювали надію, що робот допоможе вирішити проблему безпліддя, яка зростає у всьому світі.

В будь-якому випадку, ця технологія відкриває нові можливості для медичних досліджень. Вона дозволить вченим вивчати ускладнення вагітності, генетичні розлади та взаємодію матері та плоду в контрольованих умовах, що раніше було неможливим.