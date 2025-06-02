ua en ru
Пн, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп поширює дешеву конспірологію про страту Байдена і заміну того роботом

США, Понеділок 02 червня 2025 09:01
UA EN RU
Трамп поширює дешеву конспірологію про страту Байдена і заміну того роботом Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Дональд Трамп перепостив у своїй мережі Truth Social безпідставне твердження про те, що колишнього президента Джо Байдена стратили 2020 року і замінили на клонів або роботів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

В оригінальному пості, опублікованому анонімним користувачем Truth Social, який часто поширює безглузді твердження, йшлося про те, що Байдена замінили "клонами, двійниками" і "роботизованими бездушними і безглуздими істотами".

Трамп опублікував посилання на пост для своїх майже 10 мільйонів підписників, не додавши жодного контексту або пояснення. У автора публікації трохи більше 5000 підписників.

Білий дім поки що не відреагував на прохання прокоментувати ситуацію, щоб пояснити, чому Трамп поділився публікацією і чи вважає він, що Байдена було страчено 2020 року.

Альтернативні факти

Трамп часто ділився дезінформацією і недоведеними теоріями змови протягом багатьох років.

Він повторює неправдиві заяви про те, що він виграв президентські вибори 2020 року, що призвело до того, що деякі з його прихильників атакували Капітолій 6 січня 2021 року в спробі скасувати перемогу Байдена.

Він також стверджував, що колишній президент Барак Обама не народився у Сполучених Штатах, а під час кампанії 2024 року стверджував, що іммігранти з Гаїті "їли домашніх тварин".

Усі ці заяви були викриті або іншим чином доведені як неправдиві.

Оточення Трампа також поширювало теорії змови, а деякі з вищих чинів адміністрації поширювали дезінформацію про вакцини або так звану "глибинну державу".

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб Роберт Ф. Кеннеді-молодший повторив спростоване твердження про те, що вакцина від кору, епідемічного паротиту та краснухи викликає аутизм, а директор і заступник директора ФБР поширювали твердження про те, що адміністрація Байдена і "глибинна держава" перетворили ФБР на зброю проти Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Джозеф Байден
NEWS
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар