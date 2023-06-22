В Китаї стався вибух в одному з ресторанів, загинули більше 30 людей

Вибух, напередодні фестивалю човнів-драконів, стався близько о 20:40 за місцевим часом в середу, 21 червня.

За словами очевидиці, яка перебувала близько за 50 метрів від закладу, після вибуху вона побачила густий дим та відчула сильний запах кухонного газу.

"Двоє офіціантів вийшли з будівлі після вибуху, один з них одразу впав", - додала вона.

Постраждалим була надана медична допомога. Були й ті, хто отримав поранення від осколків скла.

Згідно з повідомленням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій центральної влади, пошуково-рятувальні роботи в ресторані були завершені вранці в четвер, 22 червня.

Наразі слідчі встановлюють точні причини вибуху.