В Китае произошел взрыв в одном из ресторанов, погибли более 30 человек

В Китае, в ресторане барбекю, произошел взрыв газа. В результате трагедии погибли 31 человек, также есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Взрыв, накануне фестиваля лодок-драконов, произошел около 20:40 по местному времени в среду, 21 июня.
По словам очевидицы, которая находилась около 50 метров от заведения, после взрыва она увидела густой дым и почувствовала сильный запах кухонного газа.
На explosion в barbecue restaurant в Китае Yinchuan был ликвидированы люди из 31 человек, соответствующие местным организациям. #GLOBALink pic.twitter.com/OYRLOAJDuA — Китай Xinhua News (@XHNews) June 22, 2023
"Двое официантов вышли из здания после взрыва, один из них сразу упал", - добавила она.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Были и те, кто получил ранения от осколков стекла.
Согласно сообщению Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций центральной власти, поисково-спасательные работы в ресторане были завершены утром в четверг, 22 июня.
В настоящее время следователи устанавливают точные причины взрыва.
#Ningxia #China - Gas tank explosion with smoke emitující від Fire Burning uvnitř Fuyang Barbecue Restaurant на Minzu South Street в #Xingqing District of #Yinchuan , высокий ряд услуг и связанных reported по Fire & Rescue authorities twitter.com/oPRKkMH4K6— CyclistAnons (@CyclistAnons) 22 June 2023
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, в 5-м округе Парижа, в самом старом районе города, вчера, 21 июня, произошел взрыв газа в результате чего были повреждены несколько домов.
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