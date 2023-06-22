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В Китаї стався вибух в одному з ресторанів, загинули більше 30 людей

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Четвер 22 червня 2023 13:04
В Китаї стався вибух в одному з ресторанів, загинули більше 30 людей Фото: в Китаї стався вибух в одному з ресторанів, загинули більше 30 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Китаї, в ресторані барбекю, стався вибух газу. Внаслідок трагедії загинули 31 людина, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вибух, напередодні фестивалю човнів-драконів, стався близько о 20:40 за місцевим часом в середу, 21 червня.

За словами очевидиці, яка перебувала близько за 50 метрів від закладу, після вибуху вона побачила густий дим та відчула сильний запах кухонного газу.

"Двоє офіціантів вийшли з будівлі після вибуху, один з них одразу впав", - додала вона.

Постраждалим була надана медична допомога. Були й ті, хто отримав поранення від осколків скла.

Згідно з повідомленням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій центральної влади, пошуково-рятувальні роботи в ресторані були завершені вранці в четвер, 22 червня.

Наразі слідчі встановлюють точні причини вибуху.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, в 5-му окрузі Парижу, найстарішому районі міста, вчора, 21 червня, стався вибух газу внаслідок чого були пошкоджені декілька будинків.

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