В Китаї стався вибух в одному з ресторанів, загинули більше 30 людей

Вибух, напередодні фестивалю човнів-драконів, стався близько о 20:40 за місцевим часом в середу, 21 червня.

За словами очевидиці, яка перебувала близько за 50 метрів від закладу, після вибуху вона побачила густий дим та відчула сильний запах кухонного газу.

An explosion at a barbecue restaurant in China's Yinchuan has claimed the lives of 31 people, according to local authorities. #GLOBALink pic.twitter.com/OYRLOAJDuA

"Двоє офіціантів вийшли з будівлі після вибуху, один з них одразу впав", - додала вона.

Постраждалим була надана медична допомога. Були й ті, хто отримав поранення від осколків скла.

Згідно з повідомленням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій центральної влади, пошуково-рятувальні роботи в ресторані були завершені вранці в четвер, 22 червня.

Наразі слідчі встановлюють точні причини вибуху.

#Ningxia #China- Gas tank explosion with smoke emitting from fire burning inside the Fuyang Barbecue Restaurant on Minzu South Street in #Xingqing District of #Yinchuan, high number of causalities and wounded reported by Fire & Rescue authorities amid rescue operation pic.twitter.com/oPRKkMH4K6