В Китаї стався вибух в одному з ресторанів, загинули більше 30 людей
В Китаї, в ресторані барбекю, стався вибух газу. Внаслідок трагедії загинули 31 людина, також є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Вибух, напередодні фестивалю човнів-драконів, стався близько о 20:40 за місцевим часом в середу, 21 червня.
За словами очевидиці, яка перебувала близько за 50 метрів від закладу, після вибуху вона побачила густий дим та відчула сильний запах кухонного газу.
An explosion at a barbecue restaurant in China's Yinchuan has claimed the lives of 31 people, according to local authorities. #GLOBALink pic.twitter.com/OYRLOAJDuA— China Xinhua News (@XHNews) June 22, 2023
"Двоє офіціантів вийшли з будівлі після вибуху, один з них одразу впав", - додала вона.
Постраждалим була надана медична допомога. Були й ті, хто отримав поранення від осколків скла.
Згідно з повідомленням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій центральної влади, пошуково-рятувальні роботи в ресторані були завершені вранці в четвер, 22 червня.
Наразі слідчі встановлюють точні причини вибуху.
#Ningxia #China- Gas tank explosion with smoke emitting from fire burning inside the Fuyang Barbecue Restaurant on Minzu South Street in #Xingqing District of #Yinchuan, high number of causalities and wounded reported by Fire & Rescue authorities amid rescue operation pic.twitter.com/oPRKkMH4K6— CyclistAnons (@CyclistAnons) June 22, 2023
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, в 5-му окрузі Парижу, найстарішому районі міста, вчора, 21 червня, стався вибух газу внаслідок чого були пошкоджені декілька будинків.
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