В Китае произошел взрыв в одном из ресторанов, погибли более 30 человек

В Китае, в ресторане барбекю, произошел взрыв газа. В результате трагедии погибли 31 человек, также есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Взрыв, накануне фестиваля лодок-драконов, произошел около 20:40 по местному времени в среду, 21 июня.

По словам очевидицы, которая находилась около 50 метров от заведения, после взрыва она увидела густой дым и почувствовала сильный запах кухонного газа.

На explosion в barbecue restaurant в Китае Yinchuan был ликвидированы люди из 31 человек, соответствующие местным организациям. #GLOBALink pic.twitter.com/OYRLOAJDuA — Китай Xinhua News (@XHNews) June 22, 2023

"Двое официантов вышли из здания после взрыва, один из них сразу упал", - добавила она.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Были и те, кто получил ранения от осколков стекла.

Согласно сообщению Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций центральной власти, поисково-спасательные работы в ресторане были завершены утром в четверг, 22 июня.

В настоящее время следователи устанавливают точные причины взрыва.