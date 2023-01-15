У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі

У неділю, 15 січня, у Китаї стався спалах, а потім вибух на хімічному заводі. Інцидент стався у повіті Паньшань, провінції Ляонін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sina .

За даними видання, над місцем аварії видніється густий темний дим.

Співробітники апарату уряду повіту Паньшань повідомили, що на хімічному заводі Паньцзінь Хао Е стався вибух. Керівники відповідних відділів поспішили на місце події.

Причина загоряння та вибуху на хімзаводі розслідується.

Ви не можете підтримувати HTML5 відео.

Нагадаємо, 13 січня у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску. Інцидент стався у Пасвальському районі країни.

Проте генеральний директор підприємства Amber Grid, оператора газових мереж Литви Нямунас Бікнюс заявив, що фірма вже знає причину, яка призвела до вибуху, диверсію вони відкинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.