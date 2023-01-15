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В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе

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Воскресенье 15 января 2023 17:29
В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе Иллюстративное фото: В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 15 января, в Китае произошло возгорание, а затем взрыв на химическом заводе. Инцидент произошел в уезде Паньшань, провинции Ляонин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sina.

По данным издания, над местом аварии виднеется густой темный дым.

Сотрудники аппарата правительства уезда Паньшань сообщили, что на химическом заводе Паньцзинь Хао Е произошел взрыв. Руководители соответствующих отделов поспешили на место происшествия.

Причина возгорания и взрыва на химзаводе расследуется.

Напомним, 13 января в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Инцидент произошел в Пасвальском районе страны.

Однако генеральный директор предприятия Amber Grid, оператора газовых сетей Литвы Нямунас Бикнюс заявил, что фирма уже знает причину, приведшую к взрыву, диверсию они отвергли.

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