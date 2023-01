В Китае произошел мощный взрыв на химзаводе

По данным издания, над местом аварии виднеется густой темный дым.

Сотрудники аппарата правительства уезда Паньшань сообщили, что на химическом заводе Паньцзинь Хао Е произошел взрыв. Руководители соответствующих отделов поспешили на место происшествия.

Причина возгорания и взрыва на химзаводе расследуется.