У Китаї розробили фарбу, яка "приховує" дрони від радарів: як вона працює

12:59 01.06.2026 Пн
2 хв
Унікальну фарбу вже сьогодні можна купити на вагу
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Китаї розробили фарбу, яка "приховує" дрони від радарів (Getty Images)
Китайська компанія Star-Navi вивела на ринок нову серію спеціалізованих покриттів XRAM-C Series у формі спрею для поглинання радіолокаційних сигналів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Читайте також: Міноборони Румунії розкрило тип дрона РФ, який влучив у багатоповерхівку

Принцип дії матеріалу полягає в тому, що він не відбиває радіохвилі назад до радара, а поглинає їх і перетворює на теплову енергію. У результаті сила відбитого сигналу суттєво знижується, що скорочує ефективну площу розсіювання дрона та ускладнює його виявлення радіолокаційними системами.

Компанія пропонує три модифікації покриття, адаптовані до різних частотних діапазонів. Версія C105 забезпечує захист від радарів X та Ku-діапазонів, C112 розрахована на протидію системам S і C-діапазонів, а універсальна C113B охоплює обидві групи частот.

Метод нанесення покриття на підготовлені поверхні не вимагає спеціалізованої виробничої інфраструктури. Цікаво, що Star-Navi пропонує свою фарбу в контейнерах вагою 1 кг, 5 кг та 10 кг, що підкреслює доступність продукту.

Залежно від обраного варіанта, шар матеріалу товщиною 0,40–0,60 мм дозволяє знизити рівень відбитого сигналу на 3-3,5 дБ, що відповідає приблизно двократному зменшенню його потужності.

Маса покриття не перевищує 1,1 кг на квадратний метр. Матеріал зберігає свої властивості при температурах до 250°C протягом 100 годин, стійкий до тривалих вібрацій і успішно пройшов 2000-годинні випробування в умовах сольового туману, що підтверджує можливість його використання на морських і прибережних об’єктах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські далекобійні дрони б'ють по нафтових об'єктах і зброярнях Росії, і роблять це значно точніше, ніж ворожі "Шахеди".

Китай Miltech Дрони
Росія може залишитися без пального через рекордні удари України, - Bloomberg
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни