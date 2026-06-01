В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров: как она работает

12:59 01.06.2026 Пн
Уникальную краску уже сегодня можно купить на развес
Константин Широкун
В Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров: как она работает Фото: в Китае разработали краску, которая "скрывает" дроны от радаров (Getty Images)
Китайская компания Star-Navi вывела на рынок новую серию специализированных покрытий XRAM-C Series в форме спрея для поглощения радиолокационных сигналов.

Принцип действия материала заключается в том, что он не отражает радиоволны обратно к радару, а поглощает их и преобразует в тепловую энергию. В результате сила отраженного сигнала существенно снижается, что сокращает эффективную площадь рассеивания дрона и затрудняет его обнаружение радиолокационными системами.

Компания предлагает три модификации покрытия, адаптированные к различным частотным диапазонам. Версия C105 обеспечивает защиту от радаров X и Ku-диапазонов, C112 рассчитана на противодействие системам S и C-диапазонов, а универсальная C113B охватывает обе группы частот.

Метод нанесения покрытия на подготовленные поверхности не требует специализированной производственной инфраструктуры. Интересно, что Star-Navi предлагает свою краску в контейнерах весом 1 кг, 5 кг и 10 кг, что подчеркивает доступность продукта.

В зависимости от выбранного варианта, слой материала толщиной 0,40-0,60 мм позволяет снизить уровень отраженного сигнала на 3-3,5 дБ, что соответствует примерно двукратному уменьшению его мощности.

Масса покрытия не превышает 1,1 кг на квадратный метр. Материал сохраняет свои свойства при температурах до 250°C в течение 100 часов, устойчив к длительным вибрациям и успешно прошел 2000-часовые испытания в условиях солевого тумана, что подтверждает возможность его использования на морских и прибрежных объектах.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дальнобойные дроны бьют по нефтяным объектам и оружейных России, и делают это значительно точнее, чем вражеские "Шахеды".

