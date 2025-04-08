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У Китаї розкритикували Венса через висловлювання про "китайських селян"

Вівторок 08 квітня 2025 20:42
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У Китаї розкритикували Венса через висловлювання про "китайських селян" Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв'ю Fox News назвав китайців "селянами". У Китаї обурилися такими висловлюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє видання, під час інтерв'ю Венс захищав економічну політику президента США Дональда Трампа, зокрема мита, що завдали удару по ринку, і розкритикував "глобалістську економіку".

"Що дала глобалістська економіка Сполученим Штатам Америки? Насправді вона тримається на двох принципах - ми беремо величезні борги, щоби купувати речі, які виготовляють для нас інші країни. Щоб сказати ще простіше - ми позичаємо гроші в китайських селян, щоб купити речі, які ці селяни ж і виготовляють", - сказав він.

У відповідь представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що "це водночас шокує і засмучує - чути такі неосвічені й нешанобливі слова від віцепрезидента США".

"Китай неодноразово висловлював свою позицію щодо економічних і торгівельних відносин з США", - підкреслив Лінь.

Коментарі Венса викликали бурхливу реакцію серед китайських користувачів соціальних мереж, деякі з яких закликали заборонити йому в’їзд до Китаю.

"Цей справжній "селянин" із сільської Америки, здається, не дуже добре уявляє собі світ", - написав колишній редактор газети Global Times Ху Сіцзінь в соцмережі Weibo.

Хештег, пов’язаний із висловлюванням Венса, став найпопулярнішою темою у Weibo - його переглянули вже понад 140 мільйонів разів.

"Ось вони (американці - ред.) які насправді - зарозумілі й грубі, як завжди", - йдеться в одному з коментарів, який зібрав майже тисячі вподобань.

Інший користувач написав: "Можливо, ми й селяни, але в нас - найкраща у світі швидкісна залізниця, потужна логістика і провідні технології в галузі ШІ, автопілоту та дронів. Невже такі "селяни" не заслуговують на повагу?".

Багато коментаторів також звернули увагу на іронію висловлювання віцепрезидента США, адже сам Венс виріс у бідності, про що написав у своїй книзі "Елегія гірського хлопця". У ній він розповів про важке дитинство на Аппалачах - із бідністю, насильством і залежністю матері.

Торгівельні відносини Китаю та США

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів великої кількості країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.

Частина тарифів почали діяти 5 квітня, а вищі мита проти близько 60 країн набудуть чинності 9 квітня.

Зокрема, США запровадили для Китаю імпортні мита в розмірі 34%. А Пекін у відповідь заявив про запровадження аналогічного тарифу у розмірі 34% на американський імпорт.

Після цього Трамп підвищив тарифи на китайський імпорт з 34% до 50%.

У відповідь посольство Китаю в США заявило, що "тиск або погрози" Китаю є "неправильним способом взаємодії". У Китаї також розкритикували нові мита за падіння глобальних ринків та закликали США до консультацій.

Окрім того, Китай пообіцяв "боротися до кінця", якщо Трамп реалізує загрозу про підвищення мит на 50%.

Сьогодні стало відомо, що США підвищили імпортне мито на китайські товари до рівня 104%. Зазначається, що тарифи набудуть чинності, бо Китай не скасував свої дзеркальні мита на вимоги США.

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Сполучені Штати Америки Китай Джей Ді Венс
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