У Китаї розкритикували Венса через висловлювання про "китайських селян"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв'ю Fox News назвав китайців "селянами". У Китаї обурилися такими висловлюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як повідомляє видання, під час інтерв'ю Венс захищав економічну політику президента США Дональда Трампа, зокрема мита, що завдали удару по ринку, і розкритикував "глобалістську економіку".

"Що дала глобалістська економіка Сполученим Штатам Америки? Насправді вона тримається на двох принципах - ми беремо величезні борги, щоби купувати речі, які виготовляють для нас інші країни. Щоб сказати ще простіше - ми позичаємо гроші в китайських селян, щоб купити речі, які ці селяни ж і виготовляють", - сказав він.

У відповідь представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що "це водночас шокує і засмучує - чути такі неосвічені й нешанобливі слова від віцепрезидента США".

"Китай неодноразово висловлював свою позицію щодо економічних і торгівельних відносин з США", - підкреслив Лінь.

Коментарі Венса викликали бурхливу реакцію серед китайських користувачів соціальних мереж, деякі з яких закликали заборонити йому в’їзд до Китаю.

"Цей справжній "селянин" із сільської Америки, здається, не дуже добре уявляє собі світ", - написав колишній редактор газети Global Times Ху Сіцзінь в соцмережі Weibo.

Хештег, пов’язаний із висловлюванням Венса, став найпопулярнішою темою у Weibo - його переглянули вже понад 140 мільйонів разів.

"Ось вони (американці - ред.) які насправді - зарозумілі й грубі, як завжди", - йдеться в одному з коментарів, який зібрав майже тисячі вподобань.

Інший користувач написав: "Можливо, ми й селяни, але в нас - найкраща у світі швидкісна залізниця, потужна логістика і провідні технології в галузі ШІ, автопілоту та дронів. Невже такі "селяни" не заслуговують на повагу?".

Багато коментаторів також звернули увагу на іронію висловлювання віцепрезидента США, адже сам Венс виріс у бідності, про що написав у своїй книзі "Елегія гірського хлопця". У ній він розповів про важке дитинство на Аппалачах - із бідністю, насильством і залежністю матері.