У Китаї роботи-гуманоїди вперше обігнали людей у півмарафоні

У забігу взяли участь понад 100 роботів китайського виробництва. Вони рухалися паралельною трасою разом із бігунами, щоб уникнути зіткнень.

Ще рік тому подібний експеримент супроводжувався численними технічними проблемами - багато роботів не могли стартувати або не доходили до фінішу.

Цього разу ситуація помітно змінилася: більшість учасників впевнено подолала дистанцію.

Робот-переможець, розроблений компанією Honor, відомим китайським виробником смартфонів, завершив забіг за 50 хвилин і 26 секунд, що на кілька хвилин швидше за світовий рекорд, встановлений Джейкобом Кіплімо минулого місяця в Лісабоні.

Але й не обійшлось без інцидентів: гуманоїда довелося піднімати з землі за кілька метрів до фінішу після того, як він врізався в огорожу.

Новинки від Honor

Паралельно компанія Honor готується до презентації нової лінійки смартфонів Honor 600, яка запланована на 23 квітня. Попередньо очікується, що вартість пристроїв у Європі становитиме близько 550-650 євро залежно від моделі.