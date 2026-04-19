В Китае роботы-гуманоиды впервые обогнали людей в полумарафоне

Китайские гуманоидные роботы резко улучшили свои результаты и во время полумарафона смогли обогнать часть бегунов, хотя еще год назад большинство из них не доходило до финиша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В забеге приняли участие более 100 роботов китайского производства. Они двигались по параллельной трассе вместе с бегунами, чтобы избежать столкновений.
Ещё год назад подобный эксперимент сопровождался многочисленными техническими проблемами - многие роботы не могли стартовать или не доходили до финиша.
В этот раз ситуация заметно изменилась: большинство участников уверенно преодолело дистанцию.
Робот-победитель, разработанный компанией Honor, известным китайским производителем смартфонов, завершил забег за 50 минут и 26 секунд, что на несколько минут быстрее мирового рекорда, установленного Джейкобом Киплимо в прошлом месяце в Лиссабоне.
Но и не обошлось без инцидентов: гуманоида пришлось поднимать с земли за несколько метров до финиша после того, как он врезался в ограждение.
