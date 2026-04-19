ua en ru
Нд, 19 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

У Китаї роботи-гуманоїди вперше обігнали людей у півмарафоні

12:32 19.04.2026 Нд
2 хв
Скільки часу знадобилося роботу-переможцю на півмарафон?
Марія Науменко
У Китаї роботи-гуманоїди вперше обігнали людей у півмарафоні

Китайські гуманоїдні роботи різко покращили свої результати і під час півмарафону змогли обігнати частину бігунів, хоча ще рік тому більшість із них не доходила до фінішу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У забігу взяли участь понад 100 роботів китайського виробництва. Вони рухалися паралельною трасою разом із бігунами, щоб уникнути зіткнень.

Ще рік тому подібний експеримент супроводжувався численними технічними проблемами - багато роботів не могли стартувати або не доходили до фінішу.

Цього разу ситуація помітно змінилася: більшість учасників впевнено подолала дистанцію.

Робот-переможець, розроблений компанією Honor, відомим китайським виробником смартфонів, завершив забіг за 50 хвилин і 26 секунд, що на кілька хвилин швидше за світовий рекорд, встановлений Джейкобом Кіплімо минулого місяця в Лісабоні.

Але й не обійшлось без інцидентів: гуманоїда довелося піднімати з землі за кілька метрів до фінішу після того, як він врізався в огорожу.

Новинки від Honor

Паралельно компанія Honor готується до презентації нової лінійки смартфонів Honor 600, яка запланована на 23 квітня. Попередньо очікується, що вартість пристроїв у Європі становитиме близько 550-650 євро залежно від моделі.

Серія отримає потужні процесори, камери до 200 Мп і нову кремнієво-вуглецеву батарею на 7000 мА-год, що забезпечує підвищену автономність. Також смартфони підтримуватимуть функції штучного інтелекту для створення відео та швидку зарядку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Китай Штучний інтелект
Новини
Аналітика
