В Китае роботы-гуманоиды впервые обогнали людей в полумарафоне

12:32 19.04.2026 Вс
Сколько времени понадобилось роботу-победителю на полумарафон?
Мария Науменко
В Китае роботы-гуманоиды впервые обогнали людей в полумарафоне

Китайские гуманоидные роботы резко улучшили свои результаты и во время полумарафона смогли обогнать часть бегунов, хотя еще год назад большинство из них не доходило до финиша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В забеге приняли участие более 100 роботов китайского производства. Они двигались по параллельной трассе вместе с бегунами, чтобы избежать столкновений.

Ещё год назад подобный эксперимент сопровождался многочисленными техническими проблемами - многие роботы не могли стартовать или не доходили до финиша.

В этот раз ситуация заметно изменилась: большинство участников уверенно преодолело дистанцию.

Робот-победитель, разработанный компанией Honor, известным китайским производителем смартфонов, завершил забег за 50 минут и 26 секунд, что на несколько минут быстрее мирового рекорда, установленного Джейкобом Киплимо в прошлом месяце в Лиссабоне.

Но и не обошлось без инцидентов: гуманоида пришлось поднимать с земли за несколько метров до финиша после того, как он врезался в ограждение.

Новинки от Honor

Параллельно компания Honor готовится к презентации новой линейки смартфонов Honor 600, которая запланирована на 23 апреля. Предварительно ожидается, что стоимость устройств в Европе составит около 550-650 евро в зависимости от модели.

Серия получит мощные процессоры, камеры до 200 Мп и новую кремниево-углеродную батарею на 7000 мА-ч, обеспечивающую повышенную автономность. Также смартфоны будут поддерживать функции искусственного интеллекта для создания видео и быструю зарядку.

