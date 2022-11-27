ua ru
Нд, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Китаї посилилися масові протести: вимагають відставки Сі Цзіньпіна

Новость на русском →
Шанхай, Неділя 27 листопада 2022 20:26
У Китаї посилилися масові протести: вимагають відставки Сі Цзіньпіна Фото: Сі Цзіньпін, лідер КНР (flickr by ennler)
Автор: Іван Носальський

У Китаї продовжуються масові протести проти карантинних заходів, які переростають в антиурядові. Учасники вимагають відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними видання, на вулиці Шанхаю - найбільшого міста Китаю - вийшли тисячі протестувальників. Вони скандували гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!". Подібні відкриті заклики є незвичними для Китаю, оскільки у такій авторитарній державі за критику влади передбачена в'язниця.

У BBC відзначають, що влада Китаю не очікувала такої реакції на політику "нульового ковіда". Саме карантинні обмеження і стали головною причиною початку протестів у багатьох містах КНР.

У коментарі виданню один з учасників протесту розповів, що був "шокований і схвильований", коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.

При цьому ще одна учасниця протесту наголосила, що поліцейські також підтримують вимоги учасників акції, але вони змушені виконувати свою роботу.

Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліцейські, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.

Нагадаємо, протести проти карантинних заходів у Китаї розпочалися у місті Умурчі. Причиною стала загибель людей під час пожежі у житловому комплексі, заблокованому через антиковидні обмеження.

Згодом жителі КНР почали виходити на протести і в інших містах країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Шанхай COVID Карантин Си Цзиньпинь
NEWS
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України