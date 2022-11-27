У Китаї посилилися масові протести: вимагають відставки Сі Цзіньпіна

У Китаї продовжуються масові протести проти карантинних заходів, які переростають в антиурядові. Учасники вимагають відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

За даними видання, на вулиці Шанхаю - найбільшого міста Китаю - вийшли тисячі протестувальників. Вони скандували гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!". Подібні відкриті заклики є незвичними для Китаю, оскільки у такій авторитарній державі за критику влади передбачена в'язниця.

Чудовий Anti Chinese Communist Party Government протести в Шанхаї для другого дня в ряду. The CCP began to violently crackdown the Chinese protesters.



люди demands democracy,freedom,rule of law.

pic.twitter.com/n4uDGt0A4y — Inty (@__Inty__) November 27, 2022

У BBC відзначають, що влада Китаю не очікувала такої реакції на політику "нульового ковіда". Саме карантинні обмеження і стали головною причиною початку протестів у багатьох містах КНР.

У коментарі виданню один з учасників протесту розповів, що був "шокований і схвильований", коли побачив людей на вулицях. За його словами, це перший випадок таких масштабних акцій у Китаї.

При цьому ще одна учасниця протесту наголосила, що поліцейські також підтримують вимоги учасників акції, але вони змушені виконувати свою роботу.

Як наголошує ВВС, у ході протестів були й сутички з правоохоронцями. Один з учасників акції повідомив, що його друга побили поліцейські, а двох інших оббризкали перцевим аерозолем.