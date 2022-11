У Китаї посилилися масові протести: вимагають відставки Сі Цзіньпіна

За даними видання, на вулиці Шанхаю - найбільшого міста Китаю - вийшли тисячі протестувальників. Вони скандували гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!". Подібні відкриті заклики є незвичними для Китаю, оскільки у такій авторитарній державі за критику влади передбачена в'язниця.

Чудовий Anti Chinese Communist Party Government протести в Шанхаї для другого дня в ряду. The CCP began to violently crackdown the Chinese protesters.



люди demands democracy,freedom,rule of law.

