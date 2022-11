В Китае усилились массовые протесты: требуют отставки Си Цзиньпина

По данным издания, на улицы Шанхая - крупнейшего города Китая - вышли тысячи протестующих. Они скандировали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!". Подобные открытые призывы являются необычными для Китая, поскольку в таком авторитарном государстве за критику власти предусмотрена тюрьма.

Peaceful Anti Chinese Communist Party Government protests in Shanghai for the second day in a row. The CCP began to violently crackdown the Chinese protesters.



people demands democracy,freedom,rule of law.

