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В Китае усилились массовые протесты: требуют отставки Си Цзиньпина

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Шанхай, Воскресенье 27 ноября 2022 20:26
В Китае усилились массовые протесты: требуют отставки Си Цзиньпина Фото: Си Цзиньпин, лидер КНР (flickr by ennler)
Автор: Иван Носальский

В Китае продолжаются массовые протесты против карантинных мер, которые перерастают в антиправительственные. Участники требуют отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным издания, на улицы Шанхая - крупнейшего города Китая - вышли тысячи протестующих. Они скандировали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!". Подобные открытые призывы являются необычными для Китая, поскольку в таком авторитарном государстве за критику власти предусмотрена тюрьма.

В BBC отмечают, что власти Китая не ожидали такой реакции на политику "нулевого ковида". Именно карантинные ограничения и стали главной причиной начала протестов по многим городам КНР.

В комментарии изданию один из участников протеста рассказал, что был "шокирован и взолнован", когда увидел людей на улицах. По его словам, это первый случай настолько масштабных акций в Китае.

При этом еще одна участница протеста отметила, что полицейские также поддерживают требования участников акции, но они вынуждены выполнять свою работу.

Как подчеркивает BBC, в ходе протестов были и стычки с правоохранителями. Один из участников акции сообщил, что его друга избили полицейские, а двух других обрызгали перечным аэрозолем.

Напомним, протесты против карантинных мер в Китае начались в городе Умурчи. Причиной стала гибель людей во время пожара в жилом комплексе, заблокированном из-за антиковидных ограничений.

Позже жители КНР начали выходить на протесты и в других городах страны.

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