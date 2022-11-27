В Китае усилились массовые протесты: требуют отставки Си Цзиньпина

В Китае продолжаются массовые протесты против карантинных мер, которые перерастают в антиправительственные. Участники требуют отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По данным издания, на улицы Шанхая - крупнейшего города Китая - вышли тысячи протестующих. Они скандировали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!". Подобные открытые призывы являются необычными для Китая, поскольку в таком авторитарном государстве за критику власти предусмотрена тюрьма.

Peaceful Anti Chinese Communist Party Government protests in Shanghai for the second day in a row. The CCP began to violently crackdown the Chinese protesters.



people demands democracy,freedom,rule of law.

pic.twitter.com/n4uDGt0A4y — Inty (@__Inty__) November 27, 2022

В BBC отмечают, что власти Китая не ожидали такой реакции на политику "нулевого ковида". Именно карантинные ограничения и стали главной причиной начала протестов по многим городам КНР.

В комментарии изданию один из участников протеста рассказал, что был "шокирован и взолнован", когда увидел людей на улицах. По его словам, это первый случай настолько масштабных акций в Китае.

При этом еще одна участница протеста отметила, что полицейские также поддерживают требования участников акции, но они вынуждены выполнять свою работу.

Как подчеркивает BBC, в ходе протестов были и стычки с правоохранителями. Один из участников акции сообщил, что его друга избили полицейские, а двух других обрызгали перечным аэрозолем.