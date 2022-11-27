Протести докотилися до Шанхаю через жертви COVID-обмежень

Мешканці зібралися у суботу ввечері на міській вулиці Улумуці на пікет, який рано-вранці у неділю перетворився на акцію протесту.

"Зніміть блокування для Урумчі, зніміть блокування для Сіньцзяна, зніміть блокування для всього Китаю!" кричали натовпи у Шанхаї.

У якийсь момент велика група людей почала кричати: "Геть Комуністичну партію Китаю, геть Сі Цзіньпіна, звільніть Урумчі!".

Велика група поліціянтів намагалася розігнати протест.

Breaking News：Chinese Protestors in Shanghai chanting “Xi Jinping, step down! Communist Party, step down!”



This is huge!

pic.twitter.com/mn1AeaN2EV — Inty (@__Inty__) November 26, 2022

Нагадаємо, у китайському місті Урумчі на заході країни розпочалися акції протесту проти карантинних заходів, які вживає влада у боротьбі з новою хвилею COVID-19. Причиною стала загибель людей під час пожежі у житловому комплексі, заблокованому через антиковидні обмеження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.