Протести докотилися до Шанхаю через жертви COVID-обмежень

Мешканці зібралися у суботу ввечері на міській вулиці Улумуці на пікет, який рано-вранці у неділю перетворився на акцію протесту.

"Зніміть блокування для Урумчі, зніміть блокування для Сіньцзяна, зніміть блокування для всього Китаю!" кричали натовпи у Шанхаї.

У якийсь момент велика група людей почала кричати: "Геть Комуністичну партію Китаю, геть Сі Цзіньпіна, звільніть Урумчі!".

Велика група поліціянтів намагалася розігнати протест.

Breaking News:Chinese Protestors in Shanghai chanting “Xi Jinping, step down! Communist Party, step down!”



This is huge!

