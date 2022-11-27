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Протести докотилися до Шанхаю через жертви COVID-обмежень

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Шанхай, Неділя 27 листопада 2022 05:53
Протести докотилися до Шанхаю через жертви COVID-обмежень Фото: протести докотилися до Шанхаю через жертви обмежень COVID (twitter.com/brandhane)
Автор: Артур Родивилов

Протести в Шанхаї спалахнули після смертельної пожежі в китайському регіоні Сіньцзяні, в якій загинуло десять людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Мешканці зібралися у суботу ввечері на міській вулиці Улумуці на пікет, який рано-вранці у неділю перетворився на акцію протесту.

"Зніміть блокування для Урумчі, зніміть блокування для Сіньцзяна, зніміть блокування для всього Китаю!" кричали натовпи у Шанхаї.

У якийсь момент велика група людей почала кричати: "Геть Комуністичну партію Китаю, геть Сі Цзіньпіна, звільніть Урумчі!".

Велика група поліціянтів намагалася розігнати протест.

Нагадаємо, у китайському місті Урумчі на заході країни розпочалися акції протесту проти карантинних заходів, які вживає влада у боротьбі з новою хвилею COVID-19. Причиною стала загибель людей під час пожежі у житловому комплексі, заблокованому через антиковидні обмеження.

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