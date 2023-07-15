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У Китаї попросили ЄС "прояснити" свою позицію щодо спільного партнерства

Фото: китайський дипломат Ван І (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Китай просить Європейський союз "прояснити" свою позицію щодо спільного стратегічного партнерства. Причиною цього стали заяви лідерів ЄС про зменшення залежності від Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву зробив дипломатичний радник китайського лідера Ван І під час зустрічі з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

Китайський дипломат наголосив, що Пекін та ЄС повинні зміцнювати комунікацію, взаємну довіру та поглиблювати співпрацю. На його думку, блок не повинен "вагатися" і тим паче не заохочувати відступати від домовленостей.

Також Ван І знову заявив, що Китай у питанні Україні продовжуватиме відігравати "конструктивну роль" у пошуку політичного врегулювання та "сприяти мирним переговорам".

Китай та ЄС

Варто зазначити, що Китай від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну не засудив Москву, але продовжує посилювати з Росією економічні відносини.

В ЄС неодноразово наголошували, що Китай повинен вплинути на Росію та сприяти врегулюванню війни в Україні. Президент Франції, прем'єр Іспанії та керівництво Євросоюзу відвідували Пекін, а під час переговорів з Сі Цзіньпіном обговорювали Україну.

Проте не всі країни ЄС підтримують позицію щодо зближення Європи з Китаєм. До прикладу, країни Східної Європи виступають проти цього та наголошують, що Китай підтримує РФ.

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