В Китае попросили ЕС "прояснить" свою позицию по совместному партнерству

Соответствующее заявление сделал дипломатический советник китайского лидера Ван И во время встречи с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Китайский дипломат отметил, что Пекин и ЕС должны укреплять коммуникацию, взаимное доверие и углублять сотрудничество. По его мнению, блок не должен "сомневаться" и тем более не поощрять отступать от договоренностей.

Ван И снова заявил, что Китай в вопросе Украины будет продолжать играть "конструктивную роль" в поиске политического урегулирования и "способствовать мирным переговорам".

Китай и ЕС

Следует отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не осудил Москву, но продолжает усиливать с Россией экономические отношения.

В ЕС неоднократно отмечали, что Китай должен повлиять на Россию и способствовать урегулировать войну в Украине. Президент Франции, премьер Испании и руководство Евросоюза посещали Пекин, а в ходе переговоров с Си Цзиньпином обсуждали Украину.

Однако не все страны ЕС поддерживают позицию по сближению Европы с Китаем. К примеру, страны Восточной Европы выступают против этого и подчеркивают, что Китай поддерживает РФ.

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