RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Китае попросили ЕС "прояснить" свою позицию по совместному партнерству

Фото: китайский дипломат Ван И (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай просит Европейский союз "прояснить" свою позицию по поводу совместного стратегического партнерства. Причиной стали заявления лидеров ЕС об уменьшении зависимости от Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее заявление сделал дипломатический советник китайского лидера Ван И во время встречи с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Китайский дипломат отметил, что Пекин и ЕС должны укреплять коммуникацию, взаимное доверие и углублять сотрудничество. По его мнению, блок не должен "сомневаться" и тем более не поощрять отступать от договоренностей.

Ван И снова заявил, что Китай в вопросе Украины будет продолжать играть "конструктивную роль" в поиске политического урегулирования и "способствовать мирным переговорам".

Китай и ЕС

Следует отметить, что Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не осудил Москву, но продолжает усиливать с Россией экономические отношения.

В ЕС неоднократно отмечали, что Китай должен повлиять на Россию и способствовать урегулировать войну в Украине. Президент Франции, премьер Испании и руководство Евросоюза посещали Пекин, а в ходе переговоров с Си Цзиньпином обсуждали Украину.

Однако не все страны ЕС поддерживают позицию по сближению Европы с Китаем. К примеру, страны Восточной Европы выступают против этого и подчеркивают, что Китай поддерживает РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайЕвросоюз