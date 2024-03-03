У Китаї після візиту спецпредставника в Москву знову заговорили про переговори України й РФ

Китай вважає, що війна Росії проти України має бути вирішена шляхом переговорів, та закликає не відмовлятися від діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Китаю.

Китайське МЗС розмістило на своєму сайті публікацію за результатами переговорів спецпредставника у справа Євразії Лі Хуея з російським заступником міністра закордонних справ Михайлом Галузіним. Сторони, як зазначили в китайському МЗС, поглиблено обмінялися думками щодо війни в Україні, яку Пекін називає "українською кризою".

"Лі Хуей зазначив, що минуло два роки з моменту загострення кризи в Україні. Історичний досвід показує, що будь-який конфлікт врешті-решт має вирішуватися шляхом переговорів. Чим гостріше протиріччя, тим більше ми не повинні відмовлятися від зусиль для діалогу", - повідомили в МЗС Китаю.

Китай, як продовжили в міністерстві, готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам та бути посередником між Росією, Україною та іншими сторонами.

Китай повернувся до питання війни

Нагадаємо, минулого року глава Китаю Сі Цзіньпін презентував своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став екс-посол Китаю в Росії Лі Хуей.

Лі Хуей після призначення з'їздив в Росію, Україну та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ "дипломатичних" зусиль Пекіна не оцінив, оскільки Україна вже має власну формулу миру. Після цього Китай на тривалий час забув про питання війни РФ проти України.

Однак вже у березні цього року Лі Хуей знову відправився до Москви, а також планує відвідати Україну, Польщу, Німеччину та Францію. Його "турне" почалося 2 березня.

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