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У Китаї під лавиною загинули 28 осіб: деталі трагедії

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Китай, Субота 21 січня 2023 17:35
У Китаї під лавиною загинули 28 осіб: деталі трагедії Фото: у Китаї під лавиною загинули 28 осіб (dsns.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Снігова лавина зійшла з гір в місті Ньїнгчі в автономному окрузі Тибету Китаю. В результаті цього загинули десятки людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Трагедія на південному заходу країни трапилась ще ввечері 17 січня. Однак весь цей час на місці трагедії тривали рятівні роботи. В результаті сходження снігу загинули 28 людей.

За даними ЗМІ, лавина зайшла на виїзді з тунелю між двома населеними пунктами - Пай та Медог. Попередньо, лавина зійшла через сильний вітер і підвищення температури повітря.

Сніг заблокував вихід з тунелю. Для його розчищення залучили понад 1300 людей та 236 одиниць техніки й обладнання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівецькій області вранці 21 січня в районі села Коболчин Дністровського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1.

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